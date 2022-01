Brutto incidente in casa per Monica Cruz: “È successo all’improvviso”

Monica Cruz è stata vittima di un brutto incidente domestico. Come ha raccontato sui social, si è dovuta operare d’urgenza.

Brutto incidente per Monica Cruz. L’attrice famosa in tutto il mondo, è rimasta vittima, infatti, di un piccolo accidente che, con ogni probabilità, si è verificato tra le mura della sua abitazione. È stata proprio la stessa attrice, in prima persona, a raccontare a tutti i suoi fan il terribile accaduto.

Nelle ultime ore, infatti, ha pubblicato un post, sui suoi profili social, in cui si è fatta ritrarre con una benda e la mascherina.

Cosa è successo a Monica Cruz?

Come la stessa Monica Cruz ha raccontato in prima persona, subito dopo essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico, ha voluto condividere la sua storia su Instagram per aggiornare le tante persone che la seguono e la amano con affetto.con la dolcezza che la contraddistingue da sempre, Monica ha voluto tranquillizzare i fan.

Adesso per lei un lungo periodo di riabilitazione e terapia.

Il post di Monica Cruz

Ecco cosa ha scritto poco prima di sottoporsi all’intervento chirurgico l’attrice. “Quando in un giorno normale, prepari la cena e all’improvviso tutto finisce come non ti aspettavi. L’operazione è semplice, non sarò al massimo. Attenzione ai coltelli. Ringrazio comunque tutti coloro che mi hanno scritto per incoraggiarmi”.

Chi è Monica Cruz

Per chi non la conoscesse, Monica è la sorella più piccola di Penelope Cruz e ha studiato danza sin da quando era una bimba.

Il successo internazionale lo ha raggiunto interpretando Silvia nella serie tv di successo “Paso Adelante“. La sua bravura nel ballo le ha permesso di viaggiare in tutto il mondo. Ad esempio, ha danzato anche all’arena Palau Sant Jordi di Barcellona.