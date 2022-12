Brutto incidente in Val di Sangro: un ferito dopo lo scontro fra tre auto

Momenti di paura in Abruzzo e brutto incidente serale in Val di Sangro: un ferito dopo lo scontro fra tre auto.

Il sinistro si è verificato lungo la provinciale Lanciano-Atessa in zona industriale e da quanto si è appreso sono tre le auto coinvolte. Lo scontro, moto violento, è avvenuto in località Villa Elce, nel territorio di Lanciano.

Ad impattare fra di loro una Fiat Punto ed una Renault Clio che andava verso Lanciano. Nello scontro poi la Clio ha invaso la corsia opposta e si è infranta contro una Volkswagen Polo che seguiva dietro la Punto.

Da quella carambola è uscita ferita una sola persona, una 52enne di Atessa. La vittima è stata trasportata da un’ambulanza del 118 in codice giallo all’ospedale Renzetti per un trauma cervicale ma le sue condizioni di salute non sono preoccupanti.

Rilievi sul posto di polizia locale e carabinieri

Sul posto e per i rilievi di rito ed il ripristino della viabilità se ne è occupata la polizia municipale di Lanciano. Il traffico è stato deviato a salire verso Castel Frentano e a scendere all’altezza di Villa Elce mentre anche i carabinieri di Lanciano e Atessa hanno operato.