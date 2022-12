Brutto incidente sul lavoro, operaio vola per 4 metri, era all'opera nelle campagne di Trepuzzi per conto di una ditta subappaltatrice della Tim

Brutto incidente sul lavoro in Puglia, dove un operaio vola per 4 metri e tragedia sfiorata in provincia di Lecce dove un 41enne precipita giù da una scala.

Da quanto si apprende tutto è accaduto in una zona rurale di Trepuzzi, quando un operaio che era al lavoro per conto di una ditta subappaltatrice di Tim, è caduto da una scala posata nei pressi di un pilone. La vittima è il 41enne M.G. e nel corso di quella manutenzione, per cause da chiarire da parte del personale delegato, ha perso l’equilibrio ed è precipitato con violenza al suolo.

Operaio vola per 4 metri

Da quanto spiegano i media locali il 41enne ha fatto un volo di circa quattro metri. I colleghi hanno immediatamente dato l’allarme al 118 e sul posto è giunta un’ambulanza con triage di codice rosso. I sanitari hanno poi constatato per fortuna che la vittima era cosciente e non sembrava in pericolo di vita anche se non riusciva a muovere le gambe.

Il ricovero ed i rilievi Spesal

L’operaio è stato condotto a razzo presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Sul posto i carabinieri della territoriale ed il personale Spesal, il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Asl, unico delegato a compiere accertamenti ufficiali.