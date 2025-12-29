BSF e Ripartiamo APS: missione umanitaria in Thailandia

Roma, 29 dic. – La prima missione umanitaria realizzata da BSF in collaborazione con Ripartiamo APS non è stata solo un viaggio, ma un incontro di sguardi, sorrisi ed emozioni. L’iniziativa ha portato aiuto sul campo e ha restituito ai partecipanti consapevolezza, senso di responsabilità e il desiderio autentico di continuare a fare del bene.

Per BSF, fare impresa significa anche prendersi cura delle persone. La missione è stata vissuta da una squadra in grado di unire competenze professionali, cuore e senso di responsabilità. Hanno partecipato Roberta Taschetti, Membro del Consiglio di Amministrazione, Carlo Rosario, Medico, Specialista e Progettista Gare, Cinzia Russo, Responsabile dell’Area Amministrazione, Finanze e Controllo, e Calogero Garzia, Coordinatore Tecnico e Supervisore delle Squadre Operative – Area Bonifiche e Manutenzioni.

Questi professionisti – segnala il video comunicato stampa – “hanno scelto di mettersi in gioco e hanno rappresentato al meglio i valori umani di BSF, dimostrando come l’impegno verso gli altri possa essere parte integrante della cultura aziendale”.