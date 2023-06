Al via oggi il nuovo titolo di Stato pensato dal Mef esclusivamente per i piccoli risparmiatori: raggiunti 98mila contratti nel giro di una mattinata, ecco tutto quello che c'è da sapere sui Btp Valore

Boom iniziale per i Btp Valore. Al via oggi, lunedì 5 giugno 2023, il nuovo titolo di Stato pensato dal Mef esclusivamente per i piccoli risparmiatori: con ordini per tre miliardi di controvalore e quasi 98mila contratti a metà mattinata, sembra aver riscontrato un buon impatto sul mercato.

Btp Valore, come funzionano?

Come ha spiegato il direttore generale del Mercato dei titoli di Stato, si tratta di un titolo innovativo, le cui cedole vengono comunicate in anticipo e fissate ogni due anni (con scadenza media a quattro). Il loro collocamento non prevede riparti né tetti all’investimento e potrà partire da un minimo di mille euro. Ai risparmiatori sarà sempre assicurata la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del ministero dell’Economia di chiudere anticipatamente l’emissione (comunque non prima di mercoledì 7 giugno), garantendo però al risparmiatore almeno tre intere giornate di collocamento.

Il tasso minimo garantito sarà crescente

Per il primo e il secondo anno il tasso minimo è fissato al 3,25%, per il terzo e il quarto salirà al 4%. Per chi deterrà il titolo, alla percentuale garantita si aggiungerà (per i quattro anni fino alla scadenza naturale) anche il previsto premio fedeltà finale pari allo 0,5% del capitale investito. I tassi definitivi saranno regolarmente annunciati al termine del collocamento: potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo e in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione, cioè il 9 giugno.