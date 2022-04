Bucha, i dubbi di Toni Capuozzo: “Vittime in strada da 3 settimane? Non sarebbero in quelle condizioni”

Sui fatti di Bucha Toni Capuozzo esprime dei dubbi e rivendica il diritto di poterlo fare: "Guai a non porsi delle domande".

Il mondo intero ha potuto osservare le immagini di quanto avvenuto a Bucha, cittadina ucraina a nord di Kiev dove sono stati trovati i corpi di moltissimi civili lasciati ai bordi della strada o nelle fosse comuni dai russi (secondo le fonti ucraine).

Dall’altra parte c’è la Russia che parla di una messa in scena e accusa Kiev di aver falsificato le immagini e, addirittura, di aver ucciso i propri cittadini per colpire Mosca. In Occidente non va meglio in termini di discussione, con molti talk show italiani che si sono resi teatro dello stesso conflitto di idee e punti di vista. A sostenere il diritto ad avere dubbi è statto ad esempio il giornalista Toni Capuozzo che a Quarta Repubblica si è lasciato andare a delle dichiarazioni quantomeno discutibili sui fatti di Bucha.

Bucha, i dubbi di Toni Capuozzo

“Guai a non porsi delle domande – ha detto Capuozzo nel programma di Rete 4 condotto da Nicola Porro – A me non convince la sequenza dei tempi riguardo a Bucha. È mai possibile che nessuno abbia messo un lenzuolo pietoso sui quei morti?“. E poi ancora: “Queste vittime sono in strada da tre settimane? Non sarebbero in quelle condizioni“.

Toni Capuozzo non crede a ciò che arriva da Bucha

Parole che non hanno lasciato indifferenti gli ospiti di Porro in studio così come i molti spettatori del programma. Lo stesso giornalista, comunque, non manca di affibbiare quelle morti alle armate russe, ma sottolinea come gli scatti siano stati a suo dire creati appositamente per accentuare le responsabilità di questa strage e fungere da potente mezzo propagandistico ucraino.

Toni Capuozzo sui fatti di Bucha

Una mera strategia comunicativa di guerra per Capuozzo che, già nelle ore precedenti alla messa in onda del programma aveva lasciato intuire su Facebook di avere un punto di vista diffetente su Bucha. Sulla sua pagina, annunciando la sua presenza a Quarta Repubblica, aveva scritto: “Spero mi chiedano di Bucha”.