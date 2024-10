Buchmesse, Audible: 11 milioni di italiani ascoltano audiolibri

Francoforte, 19 ott. (Askanews) – “La crescita degli audiolibri in Italia è una realtà, ed è misurabile, perché oggi sono più di 11 milioni di italiani che ascoltano audiolibri, con una crescita rispetto all’anno precedente del 4% e con una crescita rispetto agli ultimi 4 anni del 22%”. Lo ha detto ad askanews Juan Baixeras, Country Manager Italia e Spagna di Audible, presente alla Buchmesse di Francoforte. “Noi abbiamo investito tantissimo nella crescita del nostro catalogo – ha aggiunto – e oggi in Italia abbiamo in lingua italiana come Audible un catalogo di 16mila titoli, otto anni fa quando abbiamo iniziato la nostra attività in Italia nel 2016 il catalogo era di 1500 titoli, comunque una moltiplicazione per dieci del catalogo”.

“Questo – ha detto ancora Baixeras – significa un investimento nell’ultimo anno di 5,5 milioni di euro, unicamente nella nostra casa editrice Audible Books. È una scommessa molto molto seria, molto importante per noi”.