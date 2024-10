Buchmesse, grande attesa per Baricco all'Arena del Padiglione Italia

Francoforte, 18 ott. (Adnkronos) – Nel Padiglione Italia alla Buchmesse di Francoforte c'è grande attesa oggi per l'arrivo di Alessandro Baricco. Alle 15, nell'Arena, lo scrittore torinese sarà protagonista del panel "Letteratura e impegno civile". Questo pomeriggio, tra le colonne e i portici realizzati dallo studio Stefano Boeri Interiors, si prevede una numerosa partecipazione di pubblico ad ascoltare uno degli autori italiani più famosi ed amati all'estero. L'incontro delle 15, così come avvenuto ieri per Claudio Magris, sarà introdotto dal saluto di benvenuto del Commissario straordinario per la partecipazione dell'Italia Ospite d'Onore, Mauro Mazza.

Nell'anno dell'Italia alla Buchmesse di Francoforte, la presenza di Baricco coincide con il 30esimo anniversario della Scuola Holden e del monologo capolavoro "Novecento".