Buchmesse, Italia ospite d'onore con il ministro Giuli

Roma, 15 ott.(Adnkronos) – Prende il via oggi la 76esima edizione della Fiera del Libro di Francoforte. Tutto è pronto per la cerimonia d’apertura che avrà luogo nella Harmonie Hall del Congress Center a partire dalle 17 e sarà moderata da Mona Ameziane. 'FBM24 is Read!ng – Read. Reflect. Relate' è il motto scelto quest’anno per l’evento più importante del mondo editoriale che si svolge nella città tedesca dal 1949. Questa 76esima edizione vedrà l’Italia tornare nel ruolo di Ospite d’Onore a distanza di 36 anni dall’ultima volta.

La cerimonia di apertura di oggi si colorerà di verde, bianco e rosso con gli interventi del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in rappresentanza del Governo italiano e di tre oratori letterari: Stefano Zecchi, Susanna Tamaro e Carlo Rovelli. Quella nella Harmonie Hall del Congress Center non sarà l’unica cerimonia della giornata all’interno della Fiera. Al termine, infatti, le delegazioni presenti si sposteranno al Forum 1 per l’inaugurazione del Padiglione Ospite d’Onore disegnato dallo studio Stefano Boeri Interiors ed ispirato ad una tipica piazza italiana. Portici, colonne e gradinate, nei due spazi dell’Arena e del Caffè Letterario, faranno da cornice ai cinque giorni di dibattiti previsti nell’ambito del programma letterario curato dall’ Associazione Italiana Editori (AIE).

All’inaugurazione del Padiglione Ospite d’Onore, accolti dal Commissario straordinario del governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione, Mauro Mazza, prenderanno parte il ministro della Cultura, Alessandro Giuli e la ministra di stato della Cultura tedesca, Claudia Roth. Dopo il tradizionale taglio del nastro, le delegazioni presenti saranno allietate dal talento canoro e musicale della giovane artista Frida Bollani Magoni. Durante l'evento avrà luogo anche una visita del Padiglione guidata dall’architetto Stefano Boeri.

Nella delegazione italiana, oltre all’Ambasciatore a Berlino, Armando Varricchio, saranno presenti il Presidente della Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, Federico Mollicone, il Direttore Generale per la Diplomazia pubblica e culturale, Alessandro De Pedys, il Direttore Generale dell’Agenzia ICE, Lorenzo Galanti, il Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore, Paola Passarelli, il Direttore generale dei Musei, Massimo Osanna, il Capo del Dipartimento per le attività culturali del Mic, Mario Turetta, il Presidente del Centro per il libro e la lettura, Adriano Monti Buzzetti e il Presidente dell'Associazione Italiana Editori, Innocenzo Cipolletta.

La prima visita al Padiglione permetterà di ammirare anche le opere selezionate per omaggiare il viaggio italiano di Johan Wolfang Von Goethe e celebrare la vicinanza dell’arte classica con la contemporaneità all’interno della mostra 'Sotto un cielo antico. Pompei fra passato e presente', curata da Massimo Osanna, Direttore generale dei musei del Ministero della Cultura, Luisa Catoni e Luigi Gallo. La Piazza Italiana disegnata dallo studio Stefano Boeri Interiors sarà un vero e proprio museo a cielo aperto composto da dieci stanze.

Da 'Scritto in faccia. 60 scrittrici e scrittori italiani del Novecento', ideata da The Italian Literary Agency e curata da Alberto Saibene, a 'Matite giovani tra illustrazione e fumetto', realizzata da Accademia Drosselmeier e organizzata da BolognaFiere/Bologna Children’s Book Fair/BolognaBookPlus; dalla mostra 'Machiavelli500' di Alessandro Campi già ammirata in occasione del cinquecentesimo anniversario de 'Il Principe', alla sala 'Venice International University – Manuzio e la Rivoluzione del Libro' in onore del 'padre' della produzione industriale libraria; da 'Treccani Cento. 1925-2025' in vista del centesimo anniversario della nascita dell'Istituto, a 'Multi. Museo multimediale della lingua italiana', lo spazio del museo virtuale che valorizza patrimonio immateriale della storia della lingua italiana.

Il futuro sarà protagonista nel Padiglione anche grazie all’area immersiva di 'GO! 2025 Nova Gorica – Gorizia European Capital of Culture'. Nel solco della tradizione della Buchmesse la stanza 'Books in Italy' che accoglie una selezione di oltre 600 libri tradotti dal tedesco all’Italiano scelti dagli editori di tutto il mondo. Presente anche la postazione di Pirelli, sponsor sostenitore del progetto, e il talento artigiano della Morfeo Gadget che, insieme a Kartell e Saviola, figura tra gli sponsor tecnici. Tra i supporters Audible, ENIT, Fondazione FS, Poste Italiane, Pirelli e Villa Vigoni, mentre Rai sarà media partner.

La partecipazione italiana come Ospite d’Onore alla Buchmesse verrà celebrata anche in serata, a partire dalle ore 20.30, nel prestigioso teatro cittadino Alte Oper con un concerto in onore del centenario di Giacomo Puccini realizzato dall’Orchestra di Fondazione Arena di Verona. Dal 16 al 20 ottobre, nel Padiglione Ospite d’Onore e nello Stand collettivo organizzato da ICE – Agenzia in collaborazione con AIE, il mondo del libro italiano sarà protagonista grazie ad un ricco programma letterario e professionale, forte di più di 100 relatori tra autori, 'testimoni del tempo' e addetti ai lavori.

All’insegna di 'Radici nel futuro', il motto scelto per questa storica partecipazione, Italia Ospite d’Onore farà conoscere al pubblico internazionale le diverse sfaccettature della cultura nazionale anche con mostre e concerti, dentro e fuori Fiera. All’organizzazione della partecipazione hanno collaborato numerose istituzioni e partner, tra cui il ministero della Cultura, il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Ambasciata d'Italia a Berlino, ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, il Centro per il libro e la lettura e l'Associazione Italiana Editori.