Buchmesse, Olimpia Zagnoli: importante ci sia anche illustrazione

Francoforte, 19 ott. (askanews) – “Sono felice che anche le immagini abbiano un loro spazio all’interno di questo grande evento e inoltre è un’ottima occasione per conoscere e vedere persone che sicuramente conosco di fama o perché ho letto i loro libri, ma che non ho mai avuto occasione di incontrare perché sono mondi che appartengono alla cultura, ma mondi diversi”. Lo ha detto l’artista e illustratrice Olimpia Zagnoli, tra gli ospiti del programma culturale dell’Italia Paese Ospite d’onore alla Buchmesse.

Per me l’illustrazione, così come l’arte in generale, è comunicazione, non appare in forma di lettere e parole che si susseguono, ma comunque parla alle persone e credo sia importante che sia considerata come semplicemente un’altra forma di comunicazione e di connessione tra le persone. Quindi mi fa molto piacere che ci sia presente anche questa forma di comunicazione in questa occasione”.