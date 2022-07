Buckingham Palace riapre alle visite con una mostra sulla regina

Roma, 21 lug. (askanews) – Fotografie originali, ritratti ufficiali della Regina Elisabetta II, i suoi gioielli, i diademi preziosi di diamanti e altri cimeli, in mostra dal 22 luglio a Buckingham Palace.

Un’esposizione che fa parte delle tante iniziative di quest’anno per celebrare il Giubileo di Platino della regina e un’occasione unica per i visitatori che oltre a poter passeggiare nel palazzo reale, che ha riaperto le sue porte al pubblico per la prima volta dall’inizio della pandemia di Covid-19, possono ammirare gli oggetti unici in mostra.