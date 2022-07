Bufala Fest Napoli, Italia Olivicola presenta Carrello degli Oli

Roma, 14 lug. (askanews) – Italia Olivicola è protagonista con il suo olio extravergine al Bufala Fest di Napoli, evento dedicato alla filiera Bufalina che per la sua sesta edizione ha scelto la sostenibilità come filo conduttore. La chiave per vincere le sfide è puntare sui prodotti di qualità, tracciati, sostenibili, sulla loro capacità di essere ambasciatori della biodiversità del nostro Paese nel mondo, di raccontare le autenticità dei territori e offrire importanti benefici alla salute.

Il carrello degli oli, la vera novità presentata durante la kermesse, diventa uno strumento prezioso per dare valore ai prodotti di qualità, promuovere le caratteristiche uniche di ogni olio e i tratti identitari delle cultivar da cui ha origine.

“È necessario – ha affermato il Presidente Gennaro Sicolo – aprire un dialogo costante con il sistema della ristorazione per far comprendere l’importanza di poter avere a tavola una carta degli oli, come succede, del resto, per il vino.

Bisogna offrire ai consumatori la possibilità di conoscere le caratteristiche dell’extravergine e far corrispondere il giusto prezzo alla bottiglia di olio di qualità.

Il carrello con la selezione di extravergini provenienti da tutta Italia ha accompagnato i grandi Chef come Starita e Sorbillo durante i cooking show che hanno dato vita a combinazioni e abbinamenti gustosi soprattutto nell’utilizzo in frittura. La partecipazione alla Kermesse rientra nel programma operativo di Italia Olivicola finanziato dall’Unione Europea e dall’Italia ai sensi dei Regolamenti 611 e 615 e successive modifiche.