Bufera di grandine in Texas: chicchi di ghiaccio di oltre 10 centimetri

La grandine mette in ginocchio il Texas: chicchi di dimensioni assurde s'abbattono sull'America.

È una grandine da record quella che si è abbattuta sullo stato del Texas, negli Stati Uniti, dove dal cielo sono precipitati chicchi grandi come palline da baseball. Tante le immagini diffuse sui social dai cittadini, che non hanno nascosto il timore per la terribile bufera.

A fare il giro dei social sono state soprattutto le immagini provenienti da Dublin e girate da Gary Clayton, in una clip postata poi su Twitter, in cui si vedono i chicchi di grandine abbattersi con violenza nella tenuta dell’americano, provocando la fuga di una mucca terrorizzata, che fortunatamente non è rimasta ferita.

La grandinata è solo uno dei fenomeni metereologici che si sono abbattuti negli scorsi giorni sul territorio americano, al centro di una nuova ondata di maltempo che ha colpito in particolare gli stati del Sud, con nubifragi registrati in Texas ma anche in Louisiana e Florida.

Vanno sprecandosi le segnalazioni di grandine pervenute negli scorsi giorni negli Stati Uniti, con chicchi di ghiaccio che hanno raggiunto dimensioni incredibili, provocando non pochi danni ad abitazioni, vetture e tanto altro: basti pensare che i soli chicchi caduti a Ballmead sono di 11,4cm di diametro, mentre misurano 10cm quelli precipitati a Waco.