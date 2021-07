Bufera su Lorella Cuccarini per Raffaella Carrà: interviene Rita Dalla Chiesa

Lorella Cuccarini è stata tempestata di critiche per il suo post in ricordo di Raffaella Carrà. Rita Dalla Chiesa l'ha difesa.

Rita Dalla Chiesa ha preso le difese di Lorella Cuccarini, accusata via social di essere “ipocrita” per aver scritto un messaggio in ricordo di Raffaella Carrà (con cui in passato aveva avuto qualche screzio lavorativo).

Lorella Cuccarini nella bufera

Alla notizia della scomparsa di Raffaella Carrà Lorella Cuccarini ha scritto un lungo messaggio per esprimere il suo dolore e per manifestare la sua ammirazione per la celebre showgirl e conduttrice.

Il messaggio è stato ampiamente criticato dal popolo del web (e dall’acerrima “rivale” della conduttrice, Heather Parisi) visto che alcuni anni fa la stessa Cuccarini aveva lasciato intendere platealmente di aver avuto un’esperienza alquanto negativa con Raffaella Carrà.

Quando non fu confermata nella giuria di Forte Forte Forte su Rai1 (prodotto da Raffaella Carrà) scrisse infatti sui social: “La responsabile di tutto questo è uno dei personaggi che più amato della mia infanzia nella mia vita professionale.

In 30 anni di carriera non l’avevo mai incontrata ne starò molto lontana che per i prossimi 30“. Successivamente la stessa Carrà aveva ammesso di comprendere perfettamente le motivazioni e la rabbia della conduttrice, e sembra che proprio per questo le due si sarebbero in seguito chiarite.

Lorella Cuccarini: Rita Dalla Chiesa la difende

Viste le critiche ricevute da Lorella Cuccarini in seguito al suo post di cordoglio (per cui in molti l’hanno bollata come “ipocrita”) Rita Dalla Chiesa è intervenuta in sua difesa scrivendo: “Leggo adesso del tweet di Lorella Cuccarini, ma quanto vi siete incattiviti? Quanto malessere avete dentro da sfogare sul mondo intero?”, e ancora: “A voi non è mai successo di avere uno scontro sul lavoro? Che ne sapete del loro rapporto e di quello che è poi successo in questi sette anni?”.

Lorella Cuccarini: il post di Heather Parisi

Tra i tanti che si erano scagliati contro Lorella Cuccarini per il suo messaggio in ricordo di Raffaella Carrà vi è anche la sua “acerrima” e storica rivale, Heather Parisi, che attraverso un post via social ha sbottato scrivendo. “È sorprendente, il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto da fargli ammettere financo la propria ipocrisia”. Lorella Cuccarini replicherà in merito alle critiche ricevute nelle ultime ore dalla sua rivale e dagli haters sui social?