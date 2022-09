Bufera sulla fidanzata di Bortuzzo, che in un vecchio video ha deriso i disabili

Non cessa la bufera sulla fidanzata di Manuel Bortuzzo che in un vecchio video ricomparso sui social aveva deriso i disabili in un bagno per loro

Malgrado le sue spiegazioni non cessa la bufera sulla fidanzata di Manuel Bortuzzo, che in un vecchio video ha deriso i disabili: Angelica Benevieri lo ha rimosso ed ha spiegato che quello è stato un errore adolescenziale e che attribuirle adesso certe indelicatezze e costruirci sopra dei giudizi nel presente è sbagliato.

Ma quale video? Quello pubblicato su Tik-Tok e che sta facendo il giro del web da cui era spuntato. In quel frame, datato ormai un bel po’ di anni, la tiktoker fidanzata di Manuel Bortuzzo deride i disabili.

La fidanzata di Bortuzzo ha deriso i disabili

Nel video la si vede vede entrare in un bagno pubblico in cui si accorge che non è il suo ma quello per i disabili, quindi Angelica esce “mimando” un handicap e incrociando le gambe e simulando spasmi in viso e alle gambe.

Di certo un siparietto di pessimo gusto, dicono i media “soprattutto considerato che il compagno Manuel Bortuzzo è egli stesso disabile“. E ad una donna che le ha mosso legittime critiche la Benevieri ha risposto così sui social: “Con tutta la tranquillità, rispetto ed educazione: dovrebbe evitare di scrivere certi commenti se non sa. Ero più piccola, avevo 14 anni, e a quest’età avevo una mente da bambina come giusto che sia, l’aveva anche lei, l’avevamo tutti.

Ognuno di noi ha passato quell’età e quante cose sbagliate abbiamo fatto?”.

“Ero una 14enne, poi si matura”

E ancora, scrive la compagna dell’ex concorrente del Gf Vip: “Poi si cresce si matura, si capiscono moltissime cose. Non per questo video fatto da bambina vuol dire che io prenda in giro i disabili, anzi, ho anche uno zio,lo amo con tutta me stessa e gli ho sempre portato rispetto, quindi cara signora eviti di scrivere certe cose, piuttosto ci pensi due volte”.

E in chiosa: “Non devo chiedere scusa di nulla, ero una bambina e a quell’età quanti errori che facciamo“.