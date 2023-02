Bufere in arrivo in Italia, anche nelle regioni del sud.

Sono gli effetti del passaggio di Nikola, con un apice di maltempo atteso nella giornata di giovedì.

Bufere di neve anche al sud Italia: gli effetti di Nikola

Nel Centro-Nord e localmente al Sud le minime scenderanno sotto zero in pianura, con venti di burrasca dal Piemonte alla Sicilia, neve in Sardegna sulle colline e in pianura anche in Piemonte in Puglia. Questo è l’inizio della fase gelida che accompagnerà l’Italia fino alla giornata di venerdì.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito ilmeteo, ha confermato l’arrivo di aria artica continentale dalla Russia, che continuerà a scendere dal Bassopiano Sarmatico, ad ovest degli Urali e a nord del Mar Caspio. Questo vortice Nikola investirà tutta l’Italia a partire dal 7 gennaio, soprattutto le Isole Maggiori, portando nevicate locali fin sulle coste. L’apice del maltempo è previsto nella giornata di giovedì e venerdì, con nubifragi in Sicilia, Calabria e Sardegna, temperature basse e bufere di neve.

Le nevicate più intense saranno in Sicilia e in Calabria.

Il meteo dei prossimi giorni

Durante le prossime ore ci sarà ancora instabilità soprattutto su Sardegna e dorsale appenninica, anche con qualche rovescio di neve fino ai 300-500 metri. Le nevicate in pianura in Piemonte lasceranno spazio ad ampie schiarite. La giornata di domani vedrà locali nevicate in Romagna e Molise. I fenomeni saranno violenti sulle Isole Maggiori. Venerdì il tempo migliorerà lentamente dal pomeriggio, ma ci saranno nevicate in Sicilia e Calabria.

Durante il weekend resterà l’aria fredda, ma con meno instabilità.