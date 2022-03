Buffon e Ilaria D’Amico in crisi? Risponde Alena Seredova

Alena Seredova ha risposto ai fan che le hanno chiesto della presunta crisi tra Buffon e Ilaria d'Amico.

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sono in crisi? Sulla questione si è espressa l’ex moglie del calciatore, Alena Seredova, interrogata dai fan dei social.

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico in crisi

Da alcune settimane circolano voci riguardanti una presunta crisi tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico.

Secondo indiscrezioni la conduttrice si sarebbe stufata di attendere una proposta di matrimonio che, dopo anni insieme e un figlio, stenta ad arrivare. Sulla questione è intervenuta Alena Seredova, ex moglie del calciatore, che è stata interrogata a proposito della questione dai fan dei social.

“Ma io non ne so assolutamente niente. Devo dire la verità che a malapena seguo questi gossip”, ha dichiarato la Seredova, che oggi ha ritrovato la felicità accanto ad Alessandro Nasi, padre della sua terza figlia, Vivienne Charlotte.

I rapporti con Buffon e la D’Amico

Alena Seredova ha mantenuto rapporti pacifici con l’ex marito, Gigi Buffon, solo per il bene dei suoi due figli: David Lee e Louis Thomas. La modella si è però sempre detta contraria alle “famiglie allargate” e per questo i suoi due figli sarebbero costretti a dividersi tra Torino (dove abita la madre) e l’Emilia Romagna (dove risiedono il calciatore e Ilaria D’Amico).

In merito al suo rapporto con l’ex moglie Gigi Buffon ha confessato: “E’ una persona che ringrazierò perché alla fine ho passato dieci anni veramente belli con lei e lei me li ha dedicati come penso di averglieli dedicati io.

Poi abbiamo due figli stupendi, molto educati e di quelo gran parte del merito va a lei”.