Buffon non si ferma, rinnovo con il Parma fino al 2024: giocherà fino a 46 anni

Per Buffon arriva l'atteso rinnovo con il Parma: firmato un nuovo contratto che avrà scadenza nel 2024.

Gigi Buffon, il portiere della fortunata spedizione italiana al Mondiale del 2006, non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini e i guantoni al chiodo e per questo ha firmato il rinnovo con il Parma fino al 2024. Per l’ex numero 1 della Juventus vuol dire che giocherà fino a 46 anni.

Ad ufficializzare la firma sul nuovo contratto è stato il presidente del Parma Kyle Krause che in una conferenza alla stadio Tardini ha detto: “Siamo onorati e felicissimi di annunciare che Buffon ha rinnovato con il Parma fino al 2024. Gigi è un esempio tutti i giorni”.

Il portiere era arrivato a Parma la scorsa estate firmando un contratto che sarebbe scaduto il 30 giungo 2023. Un ritorno a casa per Buffon che proprio con i gialloblu aveva iniziato il suo lungo cammino in Serie A, nel calcio dei grandi.

“È una bella giornata. È successo quello che volevo io, il presidente, i tifosi e spero tutta la città”, così lo stesso Buffon visibilmente euforico del nuovo contratto e di quello che sulla carta potrebbe essere per lui un nuovo e importante traguarda personale da vincere.