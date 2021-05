Buffon rassicura i tifosi prima della partita: “Non è vero che la squadra non segue Pirlo”

Prima dell'inizio di Juventus-Sassuolo, Gigi Buffon ha voluto rassicurare i tifosi fuori dallo stadio confermandogli che la squadra è con Andra Pirlo.

È Gianluigi Buffon a cercare di tranquillizzare gli animi dei tifosi in merito al futuro dell’allenatore Andrea Pirlo, secondo molti il vero responsabile della disfatta bianconera in questo campionato di Serie A. Poco prima che iniziasse la partita contro il Sassuolo, il portiere ha infatti spiegato il perché delle recenti difficoltà ai tifosi fuori dallo stadio: “C’è stato un cambio generazionale.

[…] No, non è vero che la squadra non stia seguendo Pirlo. Ve lo dico perché sono tutti i giorni al campo, mi alleno con loro anche se ormai”.