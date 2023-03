Dopo il fattaccio di Sanremo 2020, i rapporti tra Bugo e Morgan continuano ad essere tesi. Nelle ultime ore, i due si sono lasciati andare all’ennesimo botta e risposta a distanza.

Bugo contro Morgan: la diatriba infinita

Qualche giorno fa, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, Morgan è tornato a parlare di quanto accaduto con Bugo al Festival di Sanremo 2020. Marco Castoldi, come al solito, ha la sua versione dei fatti: il collega l’ha “usato, bullizzato, mobbizzato”. Bugo, neanche a dirlo, non ha incassato in silenzio e si è scagliato contro di lui.

Lo sfogo di Bugo contro Morgan

Bugo, via social, ha tuonato:

“Hai rotto. Cos’è che hai detto, che ti ho bullizzato? Ancora con questa storia? Ma pensi che la gente sia scema? Tu eri mio ospite, io ti ho invitato. Ma ti rendi conto di quanto sei ridicolo? Di che figura di m…a hai fatto e fai da 20 anni? Non ti resta che fare interviste e parlare di me così almeno c’hai l’articolo, c’hai il titolo. Hai bisogno del politico che ti dà il programmino. Come si chiama il programma che adesso vai a fare? ‘Strascemo’? Basta fare il mio nome”.

Morgan: le dichiarazioni su Bugo

Bugo è una furia. Queste le dichiarazioni di Morgan che gli hanno fatto perdere le staffe: