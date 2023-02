Bugo: il messaggio prima della finale di Sanremo

La febbre per la finale del 73° Festival di Sanremo continua a salire a dismisura.

Sui social impazzano varie polemiche si, ma anche i commenti sarcastici non sono certo da meno. Come d’abitudine il Festival sta monopolizzando l’attenzione di gran parte della Nazione, e così può diventare protagonista, anche se solo per un istante, anche chi al festival quest’anno non c’è, ma sa piazzare il commento giusto al momento giusto. E chi poteva riuscire in questa impresa se non uno dei personaggi più leggendari e memati degli ultimi anni prodotto dal Festival? Proprio lui, Bugo.

LEGGI ANCHE: Polemica su Sanremo per il gesto di Fedez, FDI chiede le dimissioni dei vertici Rai

Il messaggio di Bugo a Sanremo sul profilo social

Arriva così, quando meno ce lo si sarebbe potuto aspettare, proprio come era arrivata quella pirotecnica uscita di scena qualche anno fa durante il duetto con Morgan diventato immortale. Bugo sui social parla di Sanremo a suo modo, ironizzando come sempre, e con una certa spocchiosità che lo contraddistingue: “Tanto lo so che vi manco anche quest’anno”.

Questa la breve puntata ad effetto pubblicata dal cantaautore. Sotto nei comenti ovviamente, gli utenti si sono scatenati, dal: “Certo, soprattutto dietro le quinte e in sala stampa”, ad il classico: “Dov’è Bugo?”.