Milano, 29 ago. (askanews) – I bulldozer israeliani hanno demolito una casa di proprietà palestinese, in costruzione senza il permesso delle autorità israeliane, vicino all’insediamento di Kiryat Arba’a, nella città occupata di Hebron, in Cisgiordania. L’abitazione si trova nell’area C, sotto il controllo militare israeliano dal 1967.