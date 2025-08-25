Bulldozer israeliani sradicano centinaia di ulivi in Cisgiordania

Al-Mughayyir (Cisgiordania), 25 ago. (askanews) – Domenica, bulldozer israeliani hanno sradicato centinaia di alberi nel villaggio di al-Mughayyir, un villaggio vicino Ramallah in Cisgiordania, alla presenza dell’esercito israeliano. La maggior parte della vegetazione abbattuta sembrava essere costituita da ulivi, essenziali per l’economia e la cultura della Cisgiordania, mentre gli uliveti sono da tempo al centro di violenti scontri tra agricoltori e coloni israeliani invasori.

“Lo scopo è il controllo e costringere la gente ad andarsene. Questo è solo l’inizio: si estenderà a tutta la Cisgiordania”, ha dichiarato Ghassan Abu Aliya, a capo di un’associazione agricola locale ha dichiarato ai giornalisti di AFP presenti sul posto.