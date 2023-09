Bullismo: Montaruli (Fdi), 'ok a giornata del rispetto nella data di Willy Monteiro'

Roma, 6 set. (Adnkronos) – "A tre anni esatti dall’omicidio di Willy Monteiro a Colleferro la Camera ha approvato l'istituzione della Giornata del Rispetto che ricorrerà il 20 gennaio, data di nascita del ragazzo brutalmente ucciso. Celebriamo la sua vita perché è stata un esempio di dedizione, educazione e sentimento eroico. Willy ha contrapposto alla violenza degli aggressioni una forza diversa e cioè quella di difendere chi viene sopraffatto. E’ un esempio per combattere alla radice il bullismo; spesso la parola rispetto in una narrazione ormai alla Gomorra viene utilizzata impropriamente per ottenere una posizione di supremazia. Al contrario bisogna ritornare nell’immaginario comune al significato originario ovvero la garanzia del pensiero e della persona altrui, contro ogni violenza psicologica e fisica,contro ogni discriminazione e prevaricazione. La Giornata del rispetto, della sensibilizzazione sui questi temi prevede il coinvolgimento delle scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, per lo svolgimento delle attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa. L’Italia ringrazia Willy e i ragazzi come Willy che non cedono alla sopraffazione". Lo afferma Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’ Italia alla Camera e prima firmataria dell’emendamento approvato all’interno del testo unificato contro il bullismo e cyberbullismo.