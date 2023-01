Bullizzato a scuola perché gay, 13enne francese si impicca e lo annuncia nel suo diario

Tragedia oltralpe, dove bullizzato a scuola perché gay un 13enne francese si impicca e lo annuncia nel suo diario.

Il giovanissimo Lucas avrebbe deciso di farla finita dopo che in collegio lo avevano ricoperto di insulti omofobi e si era confidato per iscritto prima di agire e farla finita. La terribile vicenda è contrassegnata dall’apertura di un’inchiesta per molestie su minori e molestie scolastiche.

Bullizzato a scuola perché gay, si impicca

In quel fascicolo il pubblico ministero di Épinal, Frédéric Nahon, ha spiegato nella giornata di ieri che Lucas, l’adolescente che si è suicidato sabato scorso a Golbey, nei Vosgi, aveva rappresentato il suo dolore e disagio nelle pagine del suo diario.

Le indagini di polizia vanno avanti e il magistrato ha soiegato: “Per quanto riguarda le cause della morte, i rilievi e l’autopsia effettuati presso l’Istituto forense di Nancy, hanno permesso di stabilire la tesi di un suicidio per impiccagione”.

L’appunto sul diario: “La faccio finita”

L’inquirente ha anche spiegato che il ragazzino aveva “lasciato un appunto in un diario in cui spiegava il suo desiderio di porre fine alla sua vita”.

E la famiglia di Lucas aveva già denunciato atti di molestia al collegio Louis Armand di Golbey, da lui frequentato, a causa della sua omosessualità. Ha chiosato il procuratore: “Le audizioni dei parenti dell’adolescente effettuate nell’ambito dell’inchiesta, ai fini dell’accertamento delle cause della morte, hanno rivelato l’esistenza di beffe e insulti omofobi di cui Lucas sarebbe stato vittima da parte di altri studenti”.