Home > Askanews > Bullo Pan, Leo Gassmann e Cucinotta nella serata contro il bullismo Bullo Pan, Leo Gassmann e Cucinotta nella serata contro il bullismo

Roma, 29 mag. (askanews) – Un grande spettacolo per dire no al bullismo è andato in scena all’Auditorium della Conciliazione di Roma, presentato da Enrico Papi e con Leo Gassmann come guest star. L’evento Bullo Pan, del Centro Nazionale contro il Bullismo – Bulli Stop, ha avuto come madrina Maria Grazia Cucinotta e Arisa tra gli ospiti. Il rock di Capitan Uncino di Bennato ha aperto la serata, svelando la scenografia dello spettacolo. Tra la nave dei pirati e la grande bocca della balena si sono esibiti giovani attori e cantanti, professionisti e non. La serata Bullo Pan si è chiusa con Leo Gassmann che ha cantato “Vai bene così”, mentre scorrevano immagini e nomi di tanti giovani vittime del bullismo. “Mi spinge l’amore per questa causa, che è una causa sana, giusta, fatta da persone buone, che cercano di rendere il mondo un posto migliore. Sono felice di far parte di questa famiglia da anni. L’arte ti dà l’opportunità di ampliare i tuoi orizzonti, quindi il connubio con il teatro, con la musica e la danza, che oggi vedremo, è un grandissimo connubio che porta la gente a ragionare su delle tematiche profonde e anche molto difficili”. Cucinotta è da anni madrina dell’associazione Bulli Stop. “Sono centinaia i ragazzi che si rivolgono all’associazione e che vengono, non salvati, ma viene data loro l’opportunità di capire che chi è bullizzato non è un perdente, è solo una persona più sensibile, che va tutelata e il bullo non è alla fine il mostro. Il mostro casomai ce l’ha dentro casa e sfoga così la sua violenza”.

Roma, 29 mag. (askanews) - Un grande spettacolo per dire no al bullismo è andato in scena all'Auditorium della Conciliazione di Roma, presentato da Enrico Papi e con Leo Gassmann come guest star. L'evento Bullo Pan, del Centro Nazionale contro il Bullismo - Bulli Stop, ha avuto come madrina Maria...