Buon compleanno Maria De Filippi: dal Telegatto al premio ai Seat Music Awards

Oggi è il compleanno di Maria De Filippi, 60 anni e una carriera di grande successo. La conduttrice ha vinto un Telegatto e ha ricevuto un altro premio inaspettato ai Seat Music Awards.

Buon compleanno Maria De Filippi: una carriera di successi

Il 26 settembre 1992 Maria De Filippi ha debuttato come conduttrice. La donna è subentrata a Lella Costa nella conduzione del talk show “Amici”. Da quel momento la sua carriera è decollata e ha ottenuto sempre più successo. Maria è diventata anche autrice e produttrice televisiva. Uomini e donne, Amici, Vero Amore, Temptation Island, C’è posta per te e Tu si que vales. Tante trasmissioni importanti, che hanno sempre ottenuto un riscontro positivo da parte del pubblico.

Nel corso della sua carriera, la De Filippi è stata anche premiata per la sua presenza importante nel mondo della televisione.

Buon compleanno Maria De Filippi: il Telegatto

La conduttrice di punta di Mediaset ha ottenuto davvero tanti successi e tanti traguardi nel corso della sua carriera. Nel 1997, Maria De Filippi ha ritirato il Telegatto, vinto come personaggio femminile dell’anno. Il premio le era stato consegnato da Raz Degan.

Una soddisfazione davvero molto importante per lei, che aveva iniziato a confermare la sua presenza nelle case degli italiani. “Io sono parecchio emozionata e solitamente non lo sono mai, quindi per una volta se posso dire anche solo grazie per me va bene così“, aveva commentato sul palco.

Buon compleanno Maria De Filippi: premio ai Seat Music Awards

Quest’anno Maria De Filippi ha vinto un premio prestigioso, consegnatole durante i Seat Music Awards.

Glielo hanno consegnato i conduttori Vanessa Incontrada e Carlo Conti, che Maria considera un “fratellone” e per cui prova una grande stima. Maria a ricevuto il premio per il suo contributo importante per lo spettacolo e anche per la discografia, grazie ai talenti che escono dal suo programma Amici.