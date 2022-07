“Buon compleanno Presidente”: gli auguri del Papa e del mondo politico a Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie 81 anni e nel giorno del suo compleanno sono tanti messaggi di affetto e stima.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella quest’ oggi, 23 lugliom compie 81 anni e tra i primi a festeggiare il suo compleanno c’è Papa Francesco che in un telegramma lo ha ringraziato per il suo “contributo fondamente e imprescendibile”.

Compleanno Mattarella: gli auguri del Papa al Presidente

Oggi 23 luglio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie 81 anni e visto il nuovo momento di crisi che dovrà affrontare a livello politico con le dimissioni di Draghi e le nuove elezioni a settembre, sicuramente questi auguri di compleanno saranno maggiormente apprezzati al Qurinale.

Il mondo politico ovviamente ha espresso il suo appoggio e tante dimostrazioni di stima, rispetto e affetto per il riconfermato Presidente della Repubblica, ma quasi a sorpresa tra i primi a congratularsi con lui per il traguardo degli 81 anni è stato Papa Francesco.

In un telegramma inviato al Quirinale, infatti, il Pontefice rimarca il suo ruolo di guida, ammirando la sua dedizione e nello specifico provando stima per il “contributo fondamentale e imprescindibile” che sta dando in questo momento complicato per l’Italia.

Gli auguri del mondo politico

Come abbiamo già detto, il mondo politico ha fin da subito mostrato grande affetto e stima sui social per Sergio Mattarella.

“Mi consenta di rivolgerle oggi, nel giorno del suo compleanno, i miei migliori auguri unitamente a quelli della famiglia della Difesa e di tutti gli italiani.

Auguri presidente“: così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, prendendo la parola in piazza Castello a Torino, dov’è in corso la cerimonia di giuramento del 140/o corso Allievi Carabinieri.

“Auguri Presidente. Grazie per la fermezza con cui ha difeso e promosso l’unità nazionale in un periodo storico così denso di incognite e difficoltà”. Questo il tweet pubblicato dal Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

“Tanti auguri di buon compleanno al Presidente #Mattarella! Oggi più che mai c’è bisogno della sua autorevolezza per difendere la credibilità internazionale del Paese.

Spero che nei prossimi mesi le forze politiche raccolgano il suo appello a preservare l’interesse generale“: questo invece il tweet postato dalla senatrice del Pd Laura Boldrini.