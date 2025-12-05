Buonfiglio: iniziativa tregua olimpica firmata anche dalla Russia

Roma, 5 dic. (askanews) – “Un risultato incredibile” ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, parlando della richiesta della tregua olimpica durante i Giochi di Milano-Cortina, come ricordato anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di accensione del braciere con la fiamma olimpica al Quirinale.

“Un’iniziativa che abbiamo portato avanti, l’abbiamo firmata ad Olimpia, è andata all’Onu, credo sia stato un risultato incredibile, l’unanimità dei paesi c’è stata, l’ha firmata anche la Russia, siamo stati portatori di un’iniziativa di armonia che la volta scorsa non aveva riscosso questo entusiasmo; forse siamo una nazione che ha una certa passione, voglia di vivere, ed è la cosa più bella” ha detto.