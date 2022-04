Dal Decreto Ristori a quello Sostegni bis rifinanziato c'è ancora la possibilità dei buoni spesa 2022, quando arrivano e come fare domanda online

Buoni spesa 2022, per sapere quando arrivano e come fare domanda online bisogna sapere qualche cosa in più: innanzitutto che la possibilità di richiederli è rimasta intatta, sia tramite Decreto Sostegni bis che iniziative parallele. In molte zone d’Italia infatti è ancora possibile richiedere i buoni spesa previsti dal Decreto Sostegni bis, mentre nelle altre è stato previsto dal governo il rifinanziamento di iniziative del tutto simili ma non legate all’emergenza per il Covid-19.

Innanzitutto i requisiti generici: il richiedente dovrà dichiarare in domanda di essere residente presso il Comune in cui inoltra domanda.

Buoni spesa 2022, la domanda da fare

Ad esso dovrà comunicare il numero di componenti del nucleo famigliare, l’Isee, la situazione lavorativa ed altre info fra cui quelle immobiliari. Ci sono comuni che per esempio non hanno ancora smesso di erogare gli importi previsti nell’ambito del Decreto Sostegni bis del 2021.

Altre municipalità hanno invece rifinanziato le iniziative pregresse. Il dato è che sui buoni spesa gli italiani potranno contare anche per il 2022 allo scopo di acquistare alimenti e altri beni di prima necessità.

Impianto e somma finanziata immutati

Da Decreto Ristori a Decreto Sostegni bis impianto e plafond finanziato non sono mutati: 500 milioni di euro da stanziare per i Comuni italiani, che a loro volta avrebbero provveduto a erogare i buoni spesa, solo che non tutti i comuni hanno erogato entro il 2021.

Ma come è possibile verificare se l’erogazione dei buoni spesa sia o meno ancora attiva? Per accertarsi se sono disponibili buoni spesa nel proprio Comune è necessario controllare la pagina web del territorio di residenza.