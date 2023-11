Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Con Burger King alla finale di 'X Factor'. Burger King Restaurants Italia è infatti Official Partner di X Factor 2023 e, fino al 30 novembre, con l’acquisto del “X Factor King Combo”, è possibile aggiudicarsi una delle 33 tazze ufficiali di X Factor e vincere 2 biglietti per vivere questa esperienza unica. Il concorso è riservato ai clienti iscritti all’App di Burger King che partecipano alla raccolta punti “Be the King”. ()

Grazie a Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle, Burger King Restaurants Italia è Official Partner di X Factor 2023, lo show Sky Original prodotto da Fremantle che tutti i giovedì è alle 21.15 su Sky e in streaming su Now (e sempre disponibile on demand). Così come X Factor, anche Burger King premia da sempre le voci fuori dal coro, coloro che si distinguono dalla massa per le loro differenze, abilità e passioni: valori chiave di questa collaborazione, che mette le persone al centro per celebrare quell’unicità che merita di essere riconosciuta e apprezzata.

Con questa partnership inedita, Burger King incoraggia chiunque lo desideri a farsi avanti e distinguersi per quel “Fattore X” che rende unica ciascuna persona, strizzando l’occhio alla diversità che genuinamente rappresenta i clienti che ogni giorno varcano la porta dei ristoranti a marchio Burger King. Infatti, “Have it in your way” – claim del brand – si rivolge non solo ai 12 concorrenti del programma musicale che ha già conquistato l’Italia, ma a tutti coloro che vogliono far sentire la propria voce, anche nelle piccole battaglie quotidiane. Ulteriori informazioni sull'iniziativa si trovano sul sito dedicato (vincixfactorconburgerking.it)