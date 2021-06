Burioni commenta Montesano: “A ottobre in ospedale insieme a Rivera a spese nostre”

Il virgolo Roberto Burioni si è scagliato sui social contro Enrico Montesano dopo il chiacchierato video di quest'ultimo sul sangue dei vaccinati

Roberto Burioni, operativo presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha aspramente commentato il video, parecchio chiacchierato, postato pochi giorni fa da Enrico Montesano. In esso il comico romano aveva rivelato di aver saputo da un amico della possibile inutilità del sangue dei vaccinati nelle trasfusioni.

Quanto detto da Montesano è dunque secondo l’immunologo “un’irresponsabile e pericolosa bugia, che può spingere la gente a non vaccinarsi o a non donare sangue, comportamenti entrambi dannosi per la salute pubblica”.

Quanto detto da Enrico Montesano è una irresponsabile e pericolosa BUGIA che può spingere la gente a non vaccinarsi o a non donare sangue, comportamenti entrambi dannosi per la salute pubblica. È per me un dispiacere vedere un bravo artista comportarsi così. https://t.co/22FT9T6oS5 — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) June 21, 2021

Burioni contro Montesano e Rivera

Il virologo ha anche precisato: “A ottobre ce lo ritroviamo in ospedale insieme a Gianni Rivera a spese nostre”, riferendosi nello specifico alle dichiarazioni fatte dall’ex centrocampista e campione d’Europa a Porta a porta da Bruno Vespa. Le parole dell’ex calciatore così come quelle dell’attore capitolino hanno dunque generato un acceso dibattito sui social, dove chiaramente ognuno deve avere sempre il diritto di esprimere la propria opinione.