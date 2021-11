Burioni sulla nuova variante B.1.1.529 invita la comunità scientifica ad attendere maggiori studi prima di iniziare a parlare di più alto pericolo.

La storia della pandemia da coronavirus ha visto nelle ultime ore la comparsa di una nuova variante che andrebbe tenuta sotto stretta osservazione per via della sua complessità e della sua potenziale dannosità. Si tratta della varitante B.1.1.529, o Nu, ed è stata individuata in Sudafrica e in Botswana.

Su di essa si è espresso anche il Roberto Burioni.

“Dopo la Delta, questa (B.1.1.529, apparsa in Sud Africa) è la prima variante che dobbiamo seriamente tenere d’occhio – ha scritto l’esperto sul suo profilo Twitter – Niente allarme, ma dobbiamo mantenere alta la guardia e non farci prendere alla sprovvista”.

L’idea del virologo è dunque quella di non prendere sottogamba la comparsa si questa nuova mutazione, ma allo stesso tempo andrebbe evitato il sensazionalismo. “Quando ci saranno dati più affidabili – ha aggiunto Burioni – ne riparleremo”.

Al momento la variante B.1.1.529 è stata trovata in Sudafrica – dove sarebbero circa 100 i casi stando a quanto dichiarato dall’Istituto nazionale per le malattie trasmissibili – in Botswana e in un cittadino di Hong Kong di ritorno dall’Africa.