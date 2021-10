Burocrazia, 14 certificati diventeranno digitali: quali sono, da quando e come ottenerli

Novità per la burocrazia italiana: il ministro dell'Innovazione Vittorio Colao ha annunciato che ben 14 certificati saranno digitali d'ora in poi

In arrivo modifiche per quanto riguarda l’aspetto burocratico: diversi certificati saranno disponibili solo in formato digitale. A confermarlo è il ministro dell’Innovazione Vittorio Colao.

Burocrazia, un salto in avanti verso i certificati digitali

Il ministro dell’Innovazione, Vittorio Colao, ha spiegato chiaramento dell’intento di digitalizzare la burocrazia italiana, risparmiando in termini di tempo e costi, in linea con la nuova manovra economica varata dal Governo.

«In tutta Italia e per 14 tipi di certificato, dallo stato civile, alla nascita, al matrimonio, ecc. Liberiamo il tempo delle persone e di chi lavora. Con la ministra dell’Interno Lamorgese diamo un segnale al Paese che non è più tempo di scetticismi, le cose si possono e si debbono fare. Dal 15 novembre per avere un certificato anagrafico non servirà più andare allo sportello: basterà sedersi al computer e scaricarlo. Senza nemmeno pagare il bollo, che in qualche caso arriva fino a 16 euro».

Burocrazia, certificati digitali: la situazione attuale

Vittorio Colao ha proseguito dipingendo lo scenario attuale in Italia: «abbiamo già 24 milioni di carte d’identità elettroniche». E «ci sono anche 25 milioni di italiani che usano lo Spid, l’identità digitale.

E questo grazie anche a tutti i partner». Il tema della Sanità digitale invece rimane quello più critico, ma il ministro si è detto fiducioso:

«Abbiamo una situazione disomogenea: una parte del Paese è più avanti persino rispetto ad alcune nazioni europee, un’altra arranca. E il tema è fare in modo che le regioni più lente accelerino per raggiungere quelle più avanti. Per questo insieme al ministro della Salute Speranza e alle Regioni abbiamo avviato due iniziative importantissime: l’architettura per i dati sanitari digitali e le piattaforme di telemedicina. E vogliamo che tutte le Regioni ne beneficino in 2-3 anni».

Burocrazia, certificati digitali: chi organizzerà questo cambiamento

«Anche qui, pubblico e privato lavorando insieme. Una volta stabilite le regole e il metodo tutto è più semplice. Certo solo per la fibra ottica, sul quale lo Stato ha pronti 4 miliardi da investire, significherà creare 10-15 mila posti di lavoro che dovranno concretamente posare e giuntare i cavi. Si tratterà di avere personale preparato. E nei bandi vorremmo privilegiare gli operatori che si saranno portati avanti in termini di formazione».

Infine, il ministro dell’Innovazione ha ammesso che la situazione tecnologica in cui versa l’Italia è spaccata in due, con il Sud Italia che procede a rilento, ma ha compensato dicendo che sono pronti diversi piani di aiuto per il Meridione: