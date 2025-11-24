Burqa in Parlamento, in Australia parte la bagarre

Milano, 24 nov. (askanews) – La senatrice australiana di estrema destra Pauline Hanson ha indossato il burqa in Parlamento, in Australia, un atto definito “razzista” e “irrispettoso” dagli altri colleghi. Esponente del partito anti-immigrazione One Nation, che detiene quattro seggi in Parlamento, Hanson stava cercando di presentare al Senato un disegno di legge che vietasse l’uso di questo velo integrale in Australia.

I membri del Parlamento glielo hanno impedito. Pochi minuti dopo, Hanson è tornata indossando un burqa nero e ha preso posto, scatenando l’indignazione dei suoi colleghi.

Il gesto è “uno schiaffo in faccia alle persone di fede”, ha denunciato Larissa Waters, leader del partito dei Verdi australiani.