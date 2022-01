Bus contro la spalla di un ponte: 5 morti in un incidente in Russia

Tragedia della strada vicino alla cittadina di Voslebovo in Russia, dove un bus va dritto contro la spalla di un ponte e fa 5 morti e 21 feriti

Un bus della società Neoplan è andato dritto contro la spalla di un ponte ferroviario nella regione di Ryazan, in Russia, terribile il bilancio, purtroppo provvisorio, con 5 morti e 21 feriti. A riferirlo è l’agenzia Tass che a sua volta cita un nota ufficiale del ministero dell’Interno russo.

Il sinistro si è verificato nei pressi della cittadina di Voslebovo alle prime luci dell’alba di oggi, alle 5.45 del mattino ora locale. Secondo le prime informazioni a bordo del mezzo c’erano 49 passeggeri e l’autista, un 47enne morto anch’egli nello schianto, avrebbe perso il controllo del pullman.

Bus contro la spalla di un ponte: fra i feriti due minori e tre persone in terapia intensiva

Secondo quanto riferito alla Tass da un medico del centro del distretto di Skopin due ragazzi hanno riportato ferite gravi.

Ma c’è di più: fra le cinque vittime ci sarebbero due minorenni. Subito dopo il sinistro il bilancio dei feriti più gravi era il seguente: sette persone ricoverate in ortopedia, tre in terapia intensiva ed altre due in sala operatoria.

Come potrebbe aver fatto il bus russo a finire contro la spalla di un ponte e ad uccidere 5 persone

Secondo il ministero regionale dell’Interno ed i primi rilievi della polizia il conducente ha iniziato a perdere il controllo del mezzo almeno trenta metri prima dell’impatto contro la spalletta in cemento armato del ponte ferroviario ed il pullman ha “planato” lungo una corsia di emergenza laterale per gli ultimi metri prima di schiantarsi con il lato anteriore sinistro.

Avviata una indagine penale per il bus che a Voslebovo si è schiantato contro la spalla di un ponte

Sull’accaduto, informano i media locali, è stato immediatamente avviato un procedimento penale ai sensi del comma 5 dell’articolo 264 del codice penale della Federazione Russa, quello che disciplina la violazione delle norme stradali e la condotta impropria alla guida con conseguente morte di più di una persona.