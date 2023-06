Bus finisce in una scarpata: un morto e 14 feriti

Un terribile incidente stradale si è verificato all’alba di questa mattina, domenica 4 giugno 2023, sull’autostrada Napoli-Canosa, in direzione Napoli, all’altezza del comune di Vallesaccarda al km 101. Il bilancio, che è ancora provvisorio, è di un morto e di 14 feriti. Nel grave incidente stradale sono rimasti coinvolti un autobus con a bordo 38 passeggeri, che è finito in una scarpata, e anche cinque automobili. A bordo dell’autobus erano presenti anche due autisti. Ecco le immagini.

🔴 #Avellino, dalle 4.30 #vigilidelfuoco impegnati sulla A16, al Km 150, per un incidente stradale: coinvolto un pullman, con 38 passeggeri a bordo, e 5 auto: rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, 14 i feriti. Operazioni in corso per escludere altri coinvolti [#4giugno 9:00] pic.twitter.com/hQFhHkIfFi — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 4, 2023

Grave incidente sull’A16: i soccorsi

Il terribile incidente si è verificato intorno alle 4, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, in direzione Napoli, all’altezza del comune di Vallesaccarda, al km 101. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Grottaminarda e Bisaccia e Avellino, con un’autogru. Le persone ferite sono state trasportate ad Avellino, Benevento, Ariano Irpino e altri ospedali. Sul luogo dell’incidente è arrivata anche un’eliambulanza. I pompieri erano al lavoro per sollevare il bus per recuperare eventuali altri passeggeri.