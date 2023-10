Bus Mestre: Comune Venezia emette ordinanza su circolazione cavalcavia incidente

Mestre (Venezia), 4 ott. (Adnkronos) – Dopo il grave incidente stradale a Mestre, il settore Mobilità e Trasporti e Area Lavori pubblici del Comune di Venezia ha emesso un'ordinanza che regola la circolazione sul cavalcavia superiore di via della Libertà. Le principali disposizioni sono:"riduzione a una corsia per lavori di adeguamento normativo con limite di velocità di 30 chilometri l'ora", "divieto per i veicoli provenienti dal cavalcaferrovia di corso del Popolo di immettersi sul cavalcavia superiore", "regolamentazione delle corsie di rampa Rizzardi verso via Fratelli Bandiera o via Durando", disattivazione dei semafori nelle zone interessate e deviazioni "ed itinerari preferenziali per tangenziale e autostrada".