Bus Mestre: De Poli, 'minuto di silenzio a palazzo Madama'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – "Stamane in Senato, in apertura dei lavori, abbiamo osservato un minuto di silenzio per le vittime dell’incidente avvenuto a Mestre. Oggi è il giorno del silenzio e del dolore, l’Italia è in lutto per una tragedia che colpisce il cuore di ciascuno di noi. Siamo sconvolti nel guardare le immagini: una scena apocalittica che nessuno di noi avrebbe mai voluto vedere". Così il senatore dell'Udc Antonio De Poli in un lungo post su Facebook.

"Esprimo il mio più sincero e affettuoso cordoglio ai familiari di chi ha perso la vita e vorrei rivolgere un pensiero di sentita vicinanza alle persone ferite ricoverate negli ospedali di Padova, Mirano, Mestre e Treviso – aggiunge -. Fra i feriti ci sono, purtroppo, anche diversi bambini tra cui una bimba di quattro anni ricoverata in gravi condizioni a Padova". "In questa circostanza tragica, nei momenti più drammatici, quelli immediatamente successivi all’incidente, sono prontamente intervenuti, insieme alle forze dell’ordine, i volontari del Suem 118 e più di 60 vigili del fuoco nelle fasi di soccorso, con l’obiettivo di salvare quante più vite possibili. A ciascuno di loro va il mio grazie", conclude De Poli.