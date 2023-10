Bus Mestre: Musumeci, 'profondo cordoglio per gravissima tragedia'

Palermo, 3 ott. (Adnkronos) – "Non posso che esprimere il mio profondo dolore per la gravissima tragedia di Mestre, costata la vita a decine di persone. Mentre mi sento vicino alle famiglie delle vittime, voglio esprimere un ringraziamento ai Vigili del fuoco, ai volontari della Protezione civile, alle Forze dell’ordine e a quanti si stanno adoperando nelle difficili operazioni di soccorso". Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.