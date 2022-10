Tragedia della strada in India, dove i dati statistici trovano conferma e un bus precipita nel burrone mentre sta andando a un matrimonio: 25 morti

Tragedia in India, dove un bus precipita nel burrone mentre sta andando a un matrimonio e dove in quello spaventoso sinistro ci sono stati almeno 25 morti. Secondo le ultime notizie il mezzo stava percorrendo una strada sterrata nello Uttarakhand mentre trasportava una comitiva di invitati per una cerimonia nuziale nella zona sub himalayana del paese.

Bus precipita nel burrone: è strage

L’incidente stradale è avvenuto questa mattina e i media spiegano che i soccorritori accorsi assieme a molte unità polizia sarebbero riusciti a mettere in salvo 20 persone. Gli occupanti del bus, uno dei mezzi obsoleti che viaggiano abitualmente nella regione, stavano tutti andando in un villaggio per festeggiare un matrimonio. Molti di loro, secondo le testimonianza raccolte al momento, cantavano.

Tragedia ad una curva in quota

La tragedia è avvenuta lungo una strada scoscesa di montagna. Sembra che il bus, arrivato ad una curva particolarmente stretta, abbia perso aderenza e sia precipitato in un burrone, finendo 500 metri più in basso. Leggo spiega che uno studio della World Bank sostiene che l’India, “pur avendo l’1% del totale dei veicoli al mondo, registra l’11% degli incidenti stradali mortali, con una persona che perde la vita ogni 4 minuti”.