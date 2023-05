Home > Askanews > Busacca (TeamSystem): nel Libro verde le istanze professionisti Busacca (TeamSystem): nel Libro verde le istanze professionisti

Cernobbio (Como), 9 mag. (askanews) – “Il Libro verde delle professioni mi piace definirlo il punto di arrivo di un percorso che abbiamo fortemente voluto per raccogliere il punto di vista dei professionisti e le loro istanze: cosa ravvisano per poter far meglio il loro mestiere e servire meglio il sistema”. Lo ha sottolineato Giuseppe Busacca, General Manager della divisione Professional Solutions di TeamSystem e Ad di Euroconfernce, intervenuto all’evento ‘Lo Scenario delle Professioni: oggi e domani’ nel quale è stato presentato il ‘Libro verde delle professioni’ di TeamSystem e The European House Ambrosetti, scritto in collaborazione con gli Ordini nazionali di Commercialisti e Consulenti del lavoro. “Mi piace citare un paio di queste istanze: la semplificazione e la governance dell’ecosistema digitale. Una governance unitaria dove si tenga conto delle esigenze di tutto il sistema, professionista, impresa e Pa, diventa fondamentale per un circolo virtuoso di cui beneficerà il sistema economico intero”.

Cernobbio (Como), 9 mag. (askanews) - "Il Libro verde delle professioni mi piace definirlo il punto di arrivo di un percorso che abbiamo fortemente voluto per raccogliere il punto di vista dei professionisti e le loro istanze: cosa ravvisano per poter far meglio il loro mestiere e servire meglio i...