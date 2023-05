Ritrovato l'anziano 85enne scomparso in un bosco di Busalla

Ritrovato l'anziano 85enne scomparso in un bosco di Busalla

È stato ritrovato l’anziano di 85 anni scomparso la scorsa notta nel bosco di Costalovaia, a Busalla. Era in condizioni relativamente buone.

Ritrovato l’85enne scomparso a Busalla

È stato ritrovato dopo quasi un giorno intero di ricerche l’uomo di 85 anni che era scomparso ieri sera – giovedì 18 maggio – nel bosco di Costalovaia, a Busalla, piccolo comune in provincia di Genova. L’anziano è stato rinvenuto in un canale della zona.

La squadra di Busalla, gli specialisti SAF – speleo alpino fluviale – e il soccorso alpino si sono resi protagonisti di una manovra di calata e recupero in due tratte di circa 60 metri ciascuna, portando sulle spalle una speciale barella da montagna. La vittima è stata recuperata in condizioni di salute abbastanza stabili, per poi essere affidato alle cure del 118.

Le operazioni di ricerca e soccorso

Le ricerche erano state avviate dai Vigili del fuoco del distaccamento di Busalla, e della centrale di San Benigno.

La svolta è avvenuta nella notte, quando l’uomo ha risposto al telefono in modo lucido, provando persino a guidare i pompieri e il soccorso alpino verso di se.

Le ricerche sono durate per tutta la notte e sono continuate fino al primo pomeriggio, quando è stato soccorso. Presente anche l’elicottero “Drago”, che ha sorvolato la zona circoscritta.