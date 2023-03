Busetto (Siemens): "Xcelerator accompagna industria verso la trasformazione digitale"

Milano, 29 mar. – (Adnkronos) – "Siemens Xcelerator è un concetto che vuole accompagnare l’industria verso il futuro, fatto di innovazione, maggiore competitività, efficienza e attenzione alla sostenibilità". Lo ha detto Giuliano Busetto, Head of Digital Industries di Siemens in Italia e presidente di Siemens Industry Software, a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova piattaforma digitale aperta, Siemens Xcelerator, che si pone l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale ed energetica e creare valore per le aziende di ogni dimensione, sia nel mondo dell'industria che in quello delle infrastrutture.

“All’interno di Xcelerator sono disponibili parte delle nostre applicazioni, costituite sulla base del nostro industrial software e chiamate Industrial X – ha spiegato Busetto, che ha quindi concluso -. Siamo convinti che, alla luce delle difficoltà con cui ci confrontiamo ogni giorno – dalla scarsità di risorse, ai problemi legati alla supply chain, fino alla difficoltà di reperire talenti – sia importante promuovere un’evoluzione, un’unione sempre più stretta tra hardware e software e una trasformazione digitale. Industrial X è quindi un portafoglio di soluzioni e di applicazioni che portiamo a vantaggio dei nostri clienti e che accompagna le imprese verso la trasformazione digitale”.