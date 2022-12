Busia (Anac), 'corruzione male nascosto, prevenire essenziale, certificazione qualità in giusta direzione'

Roma, 19 dic. (Labitalia) - “E’ importante un ente che investa nella certificazione di qualità, mirata proprio alla prevenzione della corruzione. Prevenzione che è essenziale ed occorre quindi lavorare in questa direzione soprattutto in questo momento in cui si manifestano ...

(Labitalia) – “E’ importante un ente che investa nella certificazione di qualità, mirata proprio alla prevenzione della corruzione. Prevenzione che è essenziale ed occorre quindi lavorare in questa direzione soprattutto in questo momento in cui si manifestano – lo vediamo dalle notizie che arrivano da Bruxelles – casi particolarmente preoccupanti e investiamo i fondi del Pnrr che suscitano necessariamente appetiti. La corruzione è un male nascosto, non viene denunciato, ci sono sempre più, oggi sentiamo, valigie piene di denaro, sempre più sembra che avvenga in forma nascosta, bisogna prevenirla con regole efficaci.

Investire nella prevenzione della corruzione sono buone regole di amministrazione e l’idea della certificazione va in questo senso. Investire in questo significa spendere bene le risorse pubbliche e garantire che l’amministrazione funzione meglio perché i cittadini abbiano servizi migliori”.

Lo ha detto il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – Anac a margine della Giornata della Trasparenza 2022 che si sta svolgendo in Consiglio regionale del Lazio per illustrare il percorso per l'ottenimento della Certificazione di Qualità (Uni Iso 9001:2015) e della Certificazione per la prevenzione della corruzione (Uni Iso 37001:2016) del Consiglio regionale.