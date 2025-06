"Business responsabile", iliad presenta Report sostenibilità 2024

Milano, 19 giu. (askanews) – Iliad ha presentato il suo Report di sostenibilità per l’anno 2024, nel segno di “impegno verso un business sempre più responsabile nei confronti dell’ambiente e delle future generazioni”. Dopo un primo bilancio di sostenibilità pubblicato nel 2023, in questo secondo Report iliad ha integrato la precedente analisi di materialità con quella di doppia materialità condotta a livello europeo dal gruppo, in linea con la nuova direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) vista come opportunità per ridefinire le modalità di misurazione dei risultati ESG.

“Essere responsabili, per iliad – ha commentato l’amministratore delegato Benedetto Levi – significa costruire un futuro in cui l’accesso al digitale sia inclusivo, la nostra impronta ambientale sempre più ridotta e il nostro modello di business trasparente ed etico”.

Entrando nello specifico del Report, per quanto riguarda l’ambiente iliad ha proseguito l’impegno per ridurre l’impronta delle proprie attività sull’ambiente e per contribuire alla transizione energetica del Paese e oltre a riconoscimenti ottenuti e accordi internazionali siglati ha emesso un green bond da 500 milioni di euro per finanziare progetti conformi ai criteri di investimento verde definiti nel suo Green Financing Framework. Per quanto riguarda le persone il gruppo ha ribadito l’impegno a essere vicino alle esigenze degli utenti e dei propri dipendenti, per garantire un ambiente di lavoro positivo e trasparente, con attenzione forte alle tematiche di diversità, equità e inclusione. Per il terzo anno consecutivo, inoltre, iliad è stata riconosciuta tra gli Italy’s Best Employers, prima tra gli operatori telefonici nella categoria “Internet, IT e telecomunicazioni”.

Per quanto infine riguarda la società iliad si è impegnata nel contrasto alle pratiche distorsive che penalizzano i consumatori e ostacolano l’innovazione, ha sostenuto la diffusione delle materie STEM tra i bambini e ha sviluppato progetti di orientamento a studi e lavoro per i giovani universitari.