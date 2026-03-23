Buttafuoco: le Biennali Danza, Musica e Teatro per il qui ed ora

Venezia, 23 mar. (askanews) – “Voi sapete perfettamente che i linguaggi del tempo e della presenza si inverano in quella che è la disciplina della danza, della musica e del teatro e sappiamo tutti quanto è importante il rapporto stretto del qui e ora, dell’istante. Fermati attimo, sei bello. che è quello che si stabilisce tra l’artista e il suo pubblico e sappiamo perfettamente come l’esperienza dal vivo diventi l’esperienza per eccellenza di un qualcosa che è vivificante e non certamente diventare recipiente di qualcosa, ma fruttifica e vivifica. Io so quanto è stato e quanto ancora diventerà forte per ognuno di noi a beneficiare il lavoro dei direttori artistici e quindi Sir Wayne McGregor, la cui responsabilità di Biennale danza ci porta a interrogarci il riguardo alla natura precipua del tempo. Caterina Barbieri, responsabile di Biennale Musica, che ci accompagna in quello che è la spinta originaria dell’ascolto. nel senso proprio del ritorno. E poi la verità dell’incontro umano nel lavoro svolto da William Dafoe, responsabile di Biennale Teatro”. Lo ha detto il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco durante la presentazione ufficiale delle tre Biennali di Danza, Musica e Teatro.