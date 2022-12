Buzzanca: Iva Zanicchi, 'in ultimo film insieme stava già male, ma al ciak si rianimava'**

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Ricordo che, quando ho saputo di questo film, sono andata a casa di Lando per dare una mano a questo regista italoamericano, che non conosceva nessuno, e che voleva Lando per il ruolo di un prete. Lui è stato carinissimo, non stava benissimo ma quando abbiamo...

Roma, 18 dic.

(Adnkronos) – "Ricordo che, quando ho saputo di questo film, sono andata a casa di Lando per dare una mano a questo regista italoamericano, che non conosceva nessuno, e che voleva Lando per il ruolo di un prete. Lui è stato carinissimo, non stava benissimo ma quando abbiamo girato per una settimana in un quartiere di Roma, appena il regista diceva ciak, si rianimava e ridiventava il Lando giovane, forte: è il miracolo degli attori, di tutti i grandi attori".

E' il ricordo che Iva Zanicchi affida all'Adnkronos nel giorno della morte di Lando Buzzanca, scomparso oggi a Roma all'età di 87 anni. La Zanicchi è stata infatti tra i protagonisti di 'W gli Sposi', del 2019, l'ultimo film dell'attore, che è anche l'ultimo film che ha visto tra gli interpreti Paolo Villaggio.

"E' stato un incontro molto carino e molto umano. Abbiamo parlato tanto di quello che avrebbe voluto fare ancora in tv.

Era ancora pieno di vita e di voglia di fare. Poi credo che abbia avuto un crollo, e sono accadute cose anche piacevoli che non mi riguardano e non entro nel merito", scandisce la Zanicchi. Che sottolinea: "A me resterà un gran bel ricordo, di un grande attore, simpatico. Parlava simpaticamente di donne, che amava molto, a quell'epoca aveva una compagna che mi presentò". Il ricordo di Lando Buzzanca "penso che rimarrà nella memoria delle persone, perché ha fatto film divertentissimi dove si rideva e si scherzava, ed ha colto un lato degli italiani godereccio che è sempre piaciuto tantissimo e lo rende amato da tutti".