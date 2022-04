Buzzella (Confindustria Lombardia): "Mancano tecnici, spingere verso competenze Stem"

Milano, 4 apr. (Adnkronos/Labitalia) – "Sicuramente una cosa ci serve: l'orientamento. Noi siamo sempre stati poveri di materie prime, per noi è fondamentale il capitale umano. Siamo di fronte a una transizione che è tecnologica, e la carenza vera dell'industria è di tecnici.

L'orientamento verso le discipline tecniche, Stem, è fondamentale". Lo ha detto Francesco Buzzella, presidente Confindustria Lombardia, nel corso del panel 'Il futuro del lavoro tra digital skills, diversity&inclusion', all'interno dell'evento dal titolo 'Tempo di dignità e di pace' alla Fondazione Stelline a Milano.

Per Buzzella "riuscire a sfruttare la leva fiscale per spingere i giovani verso materie scientifiche e tecniche. Passare da orientamento a convincimento. E far salire anche la quota femminile negli Stem, questo avrebbe anche effetti positivi sul lato retributivo", conclude.