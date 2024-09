Buzzoole acquisisce Mare Media e lancia Creatoor

Milano, 30 set. (askanews) – Dopo dieci anni di esperienza nel mondo legato al web e agli influencer, Buzzoole dà vita ad un nuova realtà che supporterà i creator con un programma dedicato al raggiungimento di obiettivi di professionalizzazione, visibilità e guadagno tramite il live streaming.

A seguito dell’acquisizione di Mare Media, la martech agency annuncia la nascita di Creatoor, acceleratore specializzato nella crescita di streamer e creator che cercherà di far emergere i talenti diffusi in tutta Italia, non solo nelle metropoli, ma in particolare nei piccoli centri e al Sud. Infatti, nascono proprio a Napoli i primi innovativi Studios.

Un percorso che parte da lontano, come racconta Gianluca Perrelli, CEO di Buzzoole e co-founder di Creatoor: “Buzzoole è una martech company che opera nel mercato dell’influencer marketing. Nasciamo 10 anni fa con l’idea di portare la cultura del dato in un mercato che aveva necessità di fare un salto di qualità proprio attraverso la tecnologia. Del resto, oggi, se si vuole aiutare le aziende ad investire correttamente il proprio budget in questo e per poter ingaggiare i migliori influencer, è impossibile non farlo senza l’analisi dei dati associati a loro. Buzzoole nasce con questo scopo ed è forte di una grande tecnologia proprietaria e di un marketplace con più di 2 milioni di profili a livello globale”.

Ecco quindi il nuovo progetto di Creatoor, lanciato nei giorni scorsi a Milano: “Abbiamo un focus specifico sul mondo delle aziende, ma allo stesso tempo abbiamo deciso, con Creatoor, di guardare alla creator economy. È un mercato che viaggia a cifre importanti e che sta dando nuove opportunità. Creatoor nasce con questa missione: vogliamo affiancare una nuova generazione di creator, influencer e streamer che vanno in live e lo facciamo con un approccio tecnologico, anche grazie alla competenza e alla sensibilità del team di Mare Media. Creatoor può contare su dei live studios a Napoli e nella nostra roadmap c’è un piano di sviluppo molto ambizioso: è un mercato che arriva dall’Asia, ma che inizia ad essere consistente anche in Europa e in Italia”.

Intercettata questa nuova esigenza di catturare potenziali talenti anche nelle periferie e nei piccoli centri, la NewCo sta già seguendo oltre 700 creator nello sviluppo del proprio potenziale, attraverso un programma phygital esclusivo e totalmente gratuito.